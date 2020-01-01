Связано.РФ | Вязание на спицах и крючком
Связано.РФ | Вязание на спицах и крючком
Энциклопедия вязания w05.ru
Спицы + Крючки = Вязание
 

О проекте

Приветствую Вас на моём блоге, посвящённом вязанию на спицах и крючком.

 

Блог о вязании на спицахК созданию блога Связано.РФ меня подтолкнуло отсутствие подробных и бесплатных источников информации в интернете и желание поделиться знаниями с теми, кто только начинает вязать.

Поэтому я не без помощи своих друзей открыла этот блог, на котором постараюсь выкладывать максимально полную информацию по вязанию на спицах и крючком.

Основные разделы блога подготовлены на базе материалов книги Т.A.Зубкoвoй и Т.Н.Cмирнoвoй "Вязание на спицах", а также журналов "Диана маленькая", "Сабрина", "Susanna", "Верена", "Сезоны Мод" и других источников.

Для удобного поиска нужной Вам информации всё содержимое блога хорошо структурировано по разделам (правое меню).

И конечно постараюсь выкладывать и другую полезную информацию для женщин и не только с возможностью комментирования и обсуждения. Для общения, пожеланий и комментариев предусмотрена отдельная ветка

Приглашаю в качестве авторов (публикаторов) в блог не равнодушных к вязанию женщин с предоставлением полных прав публикации интересных материалов. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте и выслать через форму обратной связи свои пожелания лично мне.

Спасибо за посещение моего блога и с уважением к Вам,

Светик

 


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Вязание спицами

Шаль

вязание крючком, вязание спицами, шальШаль

Материалы: 800 г шерсти с добавлением вискозы: 460 г цвета слоновой кости, 170 г темно- зеленой. 170 г коричневой меланжевой: спицы №6 и крючок №6.

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Изделия для женщин

Кофточка, мило и скромно

Кофточка, мило и скромноКофточка, размер 40/44

Материалы - 600 г шотландской шерсти: 300 г цвета слоновой кости. 100 г оливкового. 100 г синего. 100 г терракотового цвета: 5 пуговиц в тон. спицы № 4 и 4.5.

Узоры - Резинка: вязать попеременно 2 лиц.. 2 изн. Изн. р. вязать по рисунку. Основной узор: вязать по схеме.

Плотность вязания 10см*10см=24п.х28р.

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Изделия для детей

Пуловер, жакет, шапочка и шарфик

Пуловер, жакет, шапочка и шарфикПуловер, жакет, шапочка и шарфик

Размеры: 68/74 (80/86).

Вам потребуется: 350 г красной пряжи Coot Woof (100% мериносовой шерсти, 160м/50 г); 200 (250) г меланжевой пряжи Micky (50% шерсти, 50% акрила, 60 м/50 г); спицы N 6; круговые спицы N 6; крючок N 5

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Уроки по вязанию

Вязание крючком цветов (подсолнухи)

Вязание крючком цветов (подсолнухи) Вязание крючком цветов (подсолнухи) 
Размер цветков: диаметр около 11- 14 см
Вам потребуется: Хлопчатобумажные нитки Manuela № 10 желтого цвета; вязальный крючок № 1,5; искусственные стебли подсолнухов с листьями
     » Термины
     » Жаккард
     » Вязание линий реглана
     » Обвязывание пуговиц

Вязание 100 уроков

Узоры тунисского вязания

Узоры тунисского вязания Узоры тунисского вязания

Простая плетенка - является основой для многих узоров. Тунисская простая петля. Крючок вводим справа налево под вертикальную стенку петли предыдущего ряда, захватываем рабочую нить и вытягиваем петлю.

     » используется при вязании шапочек, свитеров, жакетов и как отделка
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     » вязаный узор со звездочкой
     » Технология вязания переда

Техника вязания петель

Крайние петли

Крайние петли в любом образце и детали изделия, как правило, участвуют только в счете, но не в рисунке, потому что они не образуют ровных столбиков петель.
В записях раппортов образцов крайние петли не упоминаются. Вывязывать же их нужно, сообразуясь с назначением изготовляемой детали.
     » Вязание разноцветных орнаментов
     » Прибавление петель
     » Протянутые петли
     » Петли, обвитые нитью

Плотные и ажурные образцы

Узоры ажурного вязания: жгут с ажуром

Жгут с ажуром

Узоры ажурного вязания

Для вязания узора, изображенного на рисунке, на спицы набирают 39 петель и вяжут по следующему раппорту:

     » Узоры ажурного вязания: наклонный ажурный рисунок
     » Узоры ажурного вязания: узор "ёлочка"
     » Узоры ажурного вязания: узор для лёгких женских кофточек ..
     » Узоры ажурного вязания: сетка из накидов и перемещённых петель
      

Вязание крючком

Куртка с воротом из песца

Куртка с воротом из песцаКуртка с воротом из песца

Размер: 46-48.

Вам потребуется: 500 г толстой шерстяной пряжи "Yarn Art CHARISMA" белого цвета с черными вкраплениями; по 100 г мохеровой пряжи "ALIZE" (70% мохера, 30% акрила, 200 м/ 100 г) и пряжи "KARTOPU" (94 % акрила, 2% нейлона, 4% полиэстера, 360 м/ 100 г) - вся пряжа черного цвета; спицы №5; крючок № 4; две разъемные молнии (черного и белого цвета); песцовый воротник.

Основной узор: резинка " 1 * 1" (1 лиц. п. * 1 изн. п. ); ряды ст. б/н.

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Изделия для мужчин

Мужской пуловер

Мужской пуловерМужской пуловер, размер 50/52

Материалы - 1 кг 200 г тонкой овечьей шерсти: 500 г синей и но 100 г красного, слоновой кости, бежевого, терракотового, голубого, фиолетового и цвета и цвета индиго; спицы 2.5 и 3.5.

Узоры - Резинка: вязать попеременно 2 лиц.. 2 изн. Изн. р. вязать по рисунку. Основной узор: вязать по схеме.

Плотность вязания 10х10см=22р.х30р.

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Аксессуары и игрушки

Вязаные тапочки

Вязаные тапочкиВязаные тапочки
С этой моделью вязаных домашних тапочек легко справятся даже новички. Тапочки легко и быстро вяжутся. 
Их можно украсить фигурками из фетра, маленькими пуговицами или бусинами, но и без украшений они смотрятся очень неплохо.
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Идеи для дома

Вязаный коврик для ванной

Вязаный коврик для ваннойВязаный коврик для ванной
Сложность: *
Размеры: 60 х 90 см
Расход материала:
• Пряжа "Tre" (50 м/50 г): 300 г белой, по 150 г голубой и синей, 100 г красной
• Крючок № 6.
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Азбука вязания

Модные вязанные платья 2019

Миниатюра изображения для Соблазнительная прозрачность - платье (часть 2)Как известно, раньше вязаные изделия считались пригодными только для повседневного стиля одежды. И это не удивительно, ведь такие изделия относились к рукодельным и вязали их в основном бабушки. Сегодня вязанные платья, свитера и многие другие вязаные атрибуты одежды представляются мировыми домами моды и являются украшением гардероба многих знаменитостей.

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Изготовление выкроек

Построение чертежей для выкройки мужского джемпера с вшивными рукавами

Рассмотрим изготовление выкройки мужского джемпера с вшивными рукавами. Чертежи деталей изделия построим для 48 размера. Для других размеров изделия чертежи строят так же, изменяют только мерки.

     » Построение чертежей для выкройки женского жакета свободного покроя с рукавами реглан
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Вязание деталей изделий

Отпаривание и сборка изделий

Готовые детали изделия отпаривают.

Если вывязанный рисунок не нарушил форм деталей изделия, то парные детали скалывают булавками вместе и на очень мягкой подстилке через мокрую тряпку слегка отпаривают горячим утюгом.

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