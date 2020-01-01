Приветствую Вас на моём блоге, посвящённом вязанию на спицах и крючком.
К созданию блога Связано.РФ меня подтолкнуло отсутствие подробных и бесплатных источников информации в интернете и желание поделиться знаниями с теми, кто только начинает вязать.
Поэтому я не без помощи своих друзей открыла этот блог, на котором постараюсь выкладывать максимально полную информацию по вязанию на спицах и крючком.
Основные разделы блога подготовлены на базе материалов книги Т.A.Зубкoвoй и Т.Н.Cмирнoвoй "Вязание на спицах", а также журналов "Диана маленькая", "Сабрина", "Susanna", "Верена", "Сезоны Мод" и других источников.
Для удобного поиска нужной Вам информации всё содержимое блога хорошо структурировано по разделам (правое меню).
Приглашаю в качестве авторов (публикаторов) в блог не равнодушных к вязанию женщин с предоставлением полных прав публикации интересных материалов. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте и выслать через форму обратной связи свои пожелания лично мне.
Спасибо за посещение моего блога и с уважением к Вам,
Как известно, раньше вязаные изделия считались пригодными только для повседневного стиля одежды. И это не удивительно, ведь такие изделия относились к рукодельным и вязали их в основном бабушки. Сегодня вязанные платья, свитера и многие другие вязаные атрибуты одежды представляются мировыми домами моды и являются украшением гардероба многих знаменитостей.