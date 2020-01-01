О проекте

Приветствую Вас на моём блоге, посвящённом вязанию на спицах и крючком .

К созданию блога Связано.РФ меня подтолкнуло отсутствие подробных и бесплатных источников информации в интернете и желание поделиться знаниями с теми, кто только начинает вязать.

Поэтому я не без помощи своих друзей открыла этот блог, на котором постараюсь выкладывать максимально полную информацию по вязанию на спицах и крючком.

Основные разделы блога подготовлены на базе материалов книги Т.A.Зубкoвoй и Т.Н.Cмирнoвoй "Вязание на спицах", а также журналов "Диана маленькая", "Сабрина", "Susanna", "Верена", "Сезоны Мод" и других источников.

Для удобного поиска нужной Вам информации всё содержимое блога хорошо структурировано по разделам (правое меню).

И конечно постараюсь выкладывать и другую полезную информацию для женщин и не только с возможностью комментирования и обсуждения. Для общения, пожеланий и комментариев предусмотрена отдельная ветка.

Приглашаю в качестве авторов (публикаторов) в блог не равнодушных к вязанию женщин с предоставлением полных прав публикации интересных материалов. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте и выслать через форму обратной связи свои пожелания лично мне.

Спасибо за посещение моего блога и с уважением к Вам,

Светик